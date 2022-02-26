الأرصاد تتوقع طقسا ربيعيا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس ليكون ربيعيًا في أغلب الأوقات، مع تأثر مناطق البلاد بمرتفع جوي.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون درجات الحرارة القصوى في معدلاتها وتتراوح بين 17 و22 درجة مئوية على أغلب مناطق الشمال، ولا تتجاوز اليوم 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون بين 22 و27 درجة مئوية على معظم مناطق الجنوب. واحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربي.

ومن المتوقع، وفق النشرة، تكاثر السحب من منتصف هذا الأسبوع على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًَا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.