«مكافحة الأمراض»: لا لقاحات أو أدوية لمنع عدوى الليشمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى لقاحات أو أدوية لمنع عدوى مرض الليشمانيا، موجهًا بعدد من النصائح للوقاية من المرض.

وأوضح المركز في بيان مساء الجمعة، أن أفضل طريقة للمسافرين أو المقيمين بالأماكن الريفية لمنع إصابتهم بالداء هي حماية أنفسهم من لدغات ذبابة الرمل، باتباع بعض التدابير الوقائية، ومنها: تجنب الأنشطة الخارجية خصوصًا من الغسق حتى الفجر، فحينها تكون ذبابة الرمل أكثر نشاطًا بشكل عام.

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كذلك، تجنب النوم في العراء بالقرب من المزارع، وحظائر الحيوانات، وجحور الفئران، مضيفًا أنه يجب تغطية الجسم تجنبًا للإصابة عندما يكون الشخص في الهواء الطلق، أو في أماكن غير محمية.

كما دعا المركز إلى استخدام سطح مرتفع عند النوم مثل السرير، وارتداء جوارب وملابس بأكمام طويلة، واستخدام طارد الحشرات على الجلد المكشوف.