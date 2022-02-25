حكم دولي بأحقية مؤسسة النفط في شراء حصة «تراستا» بالشركة الليبية الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

قضت غرفة التجارة الدولية بأحقية المؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة «تراستا» الإماراتية بالشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط «ليركو».

وحاولت الشركة الإماراتية «عرقلة» محاولة المؤسسة شراء حصتها، بعدما رفعت دعوى تحكيمية أمام الغرفة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت المؤسسة استئنافها حقا في شراء حصة «تراستا»، البالغة 50% في شركة «ليركو»، وذلك وفقا لبنود الاتفاقية المنظمة لها.

نزاع قضائي سابق بين المؤسسة والشركة الإماراتية

يذكر أن الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط «ليركو» المالكة والمشغلة لمصفاة رأس لانوف، هي شركة مشتركة بين مؤسسة النفط وشركة «تراستا للطاقة المحدودة» التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية.

وسبق أن كسبت المؤسسة قضيتي تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، لدعاوى حركتها شركة «تراستا»، وذلك في العام 2018، حيث قضت هيئة التحكيم في حكمها النهائي برفض طلبات التعويض التي تقدمت بها «شركة تراستا» ضد المؤسسة الوطنية للنفط، والتي بلغ إجماليها 812 مليون دولار.