صحفي لبرنامج «اقتصاد+»: 2.7 مليار دينار سيولة في خزائن فروع المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

قال الصحفي بصحيفة صدي الاقتصادية، وائل أحمد، إن فريق مشروع السيولة في مصرف لييبا المركزي، أكد له توفر أرصدة سيولة كبيرة بخزائن فروع المصارف، بأكثر من 2.7 مليار دينار.

ولفت أحمد، خلال تصريح لبرنامج «اقتصاد +» على «قناة الوسط»، أن 491 مليون دينار من هذه السيولة في فروع مصرف الجمهورية، و213 مليونا في فروع مصرف الوحدة و207 ملايين في فروع المصرف التجاري الوطني.

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فيما شدد فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي، على توفر السيولة في كافة المصارف التجارية وأقسام الإصدار، مع وجود أرصدة كبيرة بخزائن فروع المصارف، بحسب أحمد، الذي أكد أن وصول شحنة سيولة تقدر بـ32 مليون دينار إلى قسم إصدار غريان، لصرف رواتب شهر يناير، وتوفير السيولة للمواطنين.

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وأوضح أن مطار بنينة في بنغازي استقبل أيضا 50 مليون دينار، أمس مخصصة لفروع مصرف الوحدة بالمنطقة.