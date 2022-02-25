Atwasat

ضبط تاجري مخدرات قرب سوق مرسى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 07:59 مساء
ضبط تاجري مخدرات قرب سوق مرسى البريقة
متهمان بالإتجار في المخدرات بمرسى البريقة، 25 فبراير 2022، (الداخلية)
alwasat radio

ضبط أفراد وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن الهلال النفطي شخصين يروجان المخدرات قرب محطة الركاب في سوق مرسى البريقة.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات حول نشاط المتهمين، حيث تأكدت وحدة التحريات من صحتها، ثم تمكن أفرادها من إيقافهما، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى العثور على كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة ومبالغ مالية مع المتهمين، الذين اعترفا بحيازة وتعاطى وترويج المخدرات، وقد أحيلا إلى النيابة العامة للاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط

لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»

تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
أوكرانيا تندد بإطلاق صواريخ على كييف وتشبه روسيا بـ«الشيطان»

أوكرانيا تندد بإطلاق صواريخ على كييف وتشبه روسيا بـ«الشيطان»
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره

عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم

الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت
وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت
ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت
ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت
شركة البريقة توضح سبب توقفها عن تزويد محطات «الشرارة» بالوقود
شركة البريقة توضح سبب توقفها عن تزويد محطات «الشرارة» بالوقود
«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان وعودة الدراسة في الفصول
«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان ...
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
حكم دولي بأحقية مؤسسة النفط في شراء حصة «تراستا» بالشركة الليبية الإماراتية
حكم دولي بأحقية مؤسسة النفط في شراء حصة «تراستا» بالشركة ......
صحفي لبرنامج «اقتصاد+»: 2.7 مليار دينار سيولة في خزائن فروع المصارف
صحفي لبرنامج «اقتصاد+»: 2.7 مليار دينار سيولة في خزائن فروع ......
ضبط تاجري مخدرات قرب سوق مرسى البريقة
ضبط تاجري مخدرات قرب سوق مرسى البريقة...
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا...
«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان وعودة الدراسة في الفصول
«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط