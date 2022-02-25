ضبط تاجري مخدرات قرب سوق مرسى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن الهلال النفطي شخصين يروجان المخدرات قرب محطة الركاب في سوق مرسى البريقة.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات حول نشاط المتهمين، حيث تأكدت وحدة التحريات من صحتها، ثم تمكن أفرادها من إيقافهما، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى العثور على كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة ومبالغ مالية مع المتهمين، الذين اعترفا بحيازة وتعاطى وترويج المخدرات، وقد أحيلا إلى النيابة العامة للاختصاص.