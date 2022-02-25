Atwasat

خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 07:13 مساء
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا
مئات السيارات لأوكرانيين يحاولون مغادرة العاصمة كييف، 24 فبراير 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا عن إجراءات لإجلاء المواطنين المقيمين هناك من البلاد.

وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

وأشار البيان إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف، وفق البيان.

- سفارة ليبيا لدى أوكرانيا تدعو المقيمين إلى عدم مغادرة المنازل
- نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا
- الخارجية تدعو الجالية الليبية بأوكرانيا إلى البقاء في مكان آمن وتجنب السفر

وللتنسيق، خصصت السفارة رقمي الاتصال التاليين: «+380932120000، و+380637948919».

وتستمر المواجهات في أوكرانيا، مع ورود أنباء عن دخول قوات روسية إلى ضواحي قريبة من وسط كييف، بالإضافة إلى تحقيق تلك القوات اختراقات في جبهات شرق وجنوب البلاد، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل أكثر من ألف جندي روسي منذ بدء المواجهات أمس الخميس، إضافة إلى تدمير آليات وطائرات روسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط

لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»

تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
أوكرانيا تندد بإطلاق صواريخ على كييف وتشبه روسيا بـ«الشيطان»

أوكرانيا تندد بإطلاق صواريخ على كييف وتشبه روسيا بـ«الشيطان»
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره

عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم

الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
عودة خدمات الإنترنت لمدينة سرت بعد انقطاعها يومين
عودة خدمات الإنترنت لمدينة سرت بعد انقطاعها يومين
«مكافحة الأمراض» يعلن انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا
«مكافحة الأمراض» يعلن انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا
وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت
وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت
ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت
ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا...
«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان وعودة الدراسة في الفصول
«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر ......
شركة البريقة توضح سبب توقفها عن تزويد محطات «الشرارة» بالوقود
شركة البريقة توضح سبب توقفها عن تزويد محطات «الشرارة» ......
ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت
ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت...
وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت
وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط