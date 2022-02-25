«مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان وعودة الدراسة في الفصول

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إن المركز يفكر في رفع التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان المعظم، «لو الأمور بقت في هذا الاستقرار» على مستوى الحالة الوبائية مع استمرار تلقي اللقاح.

ولفت السائح، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المركز يبحث بشكل جدي أيضا عودة الدراسة اليومية في الفصل الدراسي المقبل.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إلغاء اعتماد بطاقة التطعيمات الورقية واعتماد البطاقة الإلكترونية فقط، كذلك لن يطلب ممن تلقى جرعتي اللقاح تحليل «بي سي آر» عند المغادرة أو القدوم للبلاد، ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

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في سياق متصل، أعلن السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتي كانت «سريعة»، مؤكدا أن هذه الموجة مرت «من دون أضرار» كما كان في الموجة الثالثة، مشددا على أن الكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار هذه الموجة.

وتابع أن البعض منهم عادوا لعملهم وفكوا اعتصامهم تلبيةً لنداء المركز والجائحة، «ولكن ينتظرون الآن مكافآتهم وحقوقهم التي لم ننجح في دفعها لهم»، مشيرا إلى التأخر في دفع حقوق ومستحقات الأطباء والعاملين في المستشفيات.

وبحسب السائح فإن أهم أسباب انحسار هذه الموجة أيضا هي حملات التطعيمات التي نفذت على مدار عام كامل على جميع الأصعدة، مضيفا أن تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية حاليا والاستمرار فيه، يعتمد على تلقي اللقاح من عدمه.