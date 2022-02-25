وفاة طفل دهسته سيارة مسرعة شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تعرض الطفل عبدالسلام علي عبدالسلام جبريل، للدهس من سيارة مسرعة بالطريق الساحلي 40 كيلو شرق سرت، مساء أمس.

وقالت مصادر بمحلة الأربعين إلى بوابة «الوسط»، إنه جرى إسعاف الطفل ونقله لمستشفى ابن سينا في سرت، لكن إصابته كانت بالغة وحالته حرجة، مما أدى لوفاته أثناء التدخل الجراحي لإنقاذه.

سيارة تصدم سبعينيا وترديه قتيلا بسوق الجمعة

وفي وقت سابق من اليوم، وقع حادث مروري بطريق الخدمات في سوق الجمعة، ما تسبب في وفاة شخص مسن، وفق ما أعلنت، الجمعة، مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن شخصا يبلغ 77 عامًا لقي حتفه إثر تعرضه لحادث مروري على الأقدام بطريق الخدمات بسوق الجمعة.