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تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 03:46 مساء
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في الجنوب الليبي، أمس، فضلا عن حالة شفاء.

وقال المركز في بيان الجمعة، إن مختبره تسلم 11 عينة، لتحليلها أظهرت، التحاليل المعملية سلبية تسع منها، فيما تأكدت ثلاث إصابات، بينهم رجلان.

وبحسب البيان توزعت الحالات الموجبة على كل من سبها بواقع حالتين، وحالة في وادي الشاطئ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة بكورونا في الجنوب أمس.

- 938 إصابة جديدة و9 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 938 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و3178 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 492 ألفًا و154 حالة بينها 457 ألفًا و636 شفاء، و28 ألفًا و277 نشطة، فيما توفي 6241 شخصًا جراء الوباء.

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