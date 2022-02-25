ضبط شخصين بحوزتهما مخدر «الحشيش» وحبوب هلوسة في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر «الحشيش» وحبوب هلوسة في سوق منطقة البريقة الواقعة على بعد 80 كيلومترا غرب مدينة أجدابيا.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، النقيب عمر اشويقي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إنه ورودت معلومات من مصادرنا مفادها أن هناك شخصا يقوم بترويج المخدرات بالقرب من محطة الركاب في سوق منطقة مرسى البريقة.

- تقرير أممي يرصد: هكذا تُهرب المخدرات من ليبيا إلى أوروبا

وبعد تأكد وحدة التحري والقبض بالقسم من صحة المعلومات الواردة جرى ضبط شخصين من الجنسية الليبية الأول يدعى (ع .ا .ع) والثاني (ا .ص .ا) بحوزتهما كمية من مخدر «الحشيش» وحبوب هلوسة ومبالغ مالية وهم من سكان منطقة البريقة. وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بحيازة وتعاطي وترويج المخدرات، ليتقرر إحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص.

مخدرات وحبوب هلوسة ضبطت مع شخصين في البريقة، 25 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

مخدرات وحبوب هلوسة ضبطت مع شخصين في البريقة، 25 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

مخدرات وحبوب هلوسة ضبطت مع شخصين في البريقة، 25 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

مخدرات وحبوب هلوسة ضبطت مع شخصين في البريقة، 25 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

مخدرات وحبوب هلوسة ضبطت مع شخصين في البريقة، 25 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

مخدرات وحبوب هلوسة ضبطت مع شخصين في البريقة، 25 فبراير 2022. (بوابة الوسط)