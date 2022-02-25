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«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبخر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 12:33 مساء
«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبخر خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب.

 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا، فيما تكون شمالية غربية يوم الغد على ساحل الخليج تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترا.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب هذا اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب.
- رياح شمالية غربية هذا اليوم وتكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة تصل اليوم إلى 20 عقدة على أقصى الساحل. 
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترًا يصل اليوم إلى 2.25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج. 
- حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة.

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