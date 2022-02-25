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مؤتمر ليبي تونسي جزائري لخلق منصة رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 25 فبراير 2022, 11:04 صباحا
مؤتمر ليبي تونسي جزائري لخلق منصة رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. (أرشيفية: وزارة الاقتصاد)
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تستضيف تونس بداية الأسبوع المقبل المؤتمر الليبي- التونسي- الجزائري للتحول نحو اقتصاد حر ورقمي بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية بين الدول الثلاث وتشكيل تكتل اقتصادي لتعزيز الحضور في السوق الأفريقية.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبدالسميع عامر معمر، الخميس، أن الحدث يهدف بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الحر للنهوض باقتصاديات هذه البلدان الواعدة، مشيرًا إلى أن خلق منصة رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية هي من أهم الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وقال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم هذا الحدث، ياسين عبدالحميد أبو سرويل، إن برنامج المؤتمر يتضمن ست جلسات يرأسها متحدثون محليون ودوليون، تتناول مواضيع «البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي» و«دور البنوك في دعم مشاريع الاقتصاد الحر والرقمي» و«الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و«التجارة البينية بين الدول الأفريقية».

ويشارك في المؤتمر وزيرا الاقتصاد والتخطيط الليبيين إلى جانب عدد من الوزارات الأخرى والهيئة الليبية للنهوض بالاستثمار والخصخصة ومجموعة من رجال الأعمال، فضلًا عن وزراء من دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل ساحل العاج والكونغو الديمقراطية والسودان.

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