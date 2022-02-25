«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مستقر، اليوم الجمعة، حيث تبقى درجات الحرارة في معدلاتها خلال فترة النهار على غالب المناطق.
رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، تسجل تراجعًا يوم الغد على بعض المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
- الرياح: غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية على غالب المناطق.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على غالب المناطق.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
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