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«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 10:03 صباحا
«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مستقر، اليوم الجمعة، حيث تبقى درجات الحرارة في معدلاتها خلال فترة النهار على غالب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، تسجل تراجعًا يوم الغد على بعض المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
- الرياح: غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب. 
- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على غالب المناطق. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب. 
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية. 

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