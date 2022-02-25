المبعوث الإيطالي يعتبر إجراء الانتخابات الليبية «أولوية رئيسية»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

اعتبر المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا، نيكولا أورلاندو، أن إجراء الانتخابات في ليبيا تعتبر «أولوية رئيسية»، وذلك خلال توقفه في المغرب كأول محطة مغاربية في زيارته إلى دول المنطقة.

وأجرى نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، مشاورات حول الملف الليبي مع المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، في الرباط، وفق ما أفادت وكالة «نوفا» للأنباء.

وقال أورلاندو في منشور على حسابه بموقع «تويتر» إن «وحدة ليبيا واستقرارها، إضافة إلى مسار واضح وشامل نحو إجراء الانتخابات تعتبر أولويات مشتركة رئيسية»، واصفًا اللقاء بفؤاد يزوغ بأنه «مثمر، استعرضنا خلاله آخر التطورات في ليبيا».

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وسبق أن أكدت الخارجية الايطالية أنها تراقب عن كثب التطورات السياسية في ليبيا في إعقاب التوتر الحاصل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المكلف من طرف مجلس النواب بخلافته وسط مخاوف من تجدد الصراع المسلح في طرابلس بعد منح الثقة للحكومة الجديدة المقرر يوم الإثنين المقبل.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، خلال لقائها سفير ليبيا عمر الترهوني، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، الأربعاء، إن «تحقيق الأمن في ليبيا ومساعدتها للوصول إلى استقرار سياسي دائم من أولويات الدبلوماسية الإيطالية».

بدوره قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، الثلاثاء، إن «أخطر شيء يمكن أن يمس ليبيا هو الفراغ المؤسساتي»، مضيفًا أن «المؤسسات (الليبية) يجب أن تستمر في عملها بشكل طبيعي»، معتبرًا أن «إجراء الانتخابات هو الإطار السليم لحسم مسألة الشرعية وازدواجية المؤسسات، لكن هذه الانتخابات يجب أن تكون منطلقًا لتعزيز الاستقرار في ليبيا».