Atwasat

وزير الإسكان: تخصيص 220 مليون دينار لمشروعات طرق بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 01:54 صباحا
وزير الإسكان: تخصيص 220 مليون دينار لمشروعات طرق بسوق الجمعة
وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي (وال)
alwasat radio

أعلن وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، الخميس، عن تخصيص 220 مليون دينار لتنفيذ مشروعات في مجال الطرق ببلدية سوق الجمعة.

وقال «الغاوي» في كلمة خلال احتفالية بلدية سوق الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة فبراير، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار جملة من القرارات لتنفيذ 153 مشروع لحل المختنقات بالبلدية، من ضمنها مشاريع في مجال الطرق تقدر بحوالي 220 مليون دينار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح أن من بين مشاريع الطرق التي تدشينها: طريق العمروس، وتوسعة طريق 11 يونيو، وطريق الـ2000 ، وطريق عرادة وطريق شرفة الملاحة.

- «الرقابة الإدارية» تبحث مع عميد سوق الجمعة مشكلة العقود المبرمة قبل 2011 وتأثرها بسعر الصرف

وكشف الوزير عن تخصيص رئاسة الوزراء معسكر «العواشير»، بمساحة 13 هكتارًا، لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مساحة 10 هكتارات، فيما ستخصص الهكتارات الثلاث الأخرى بالتساوي، لإنشاء ملعب لكرة القدم لأحد أندية سوق الجمعة، ومدرسة ومبنى للبلدية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد زار، الخميس، بلدية سوق الجمعة رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة للوقوف على احتياجات البلدية والمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الصين تتفهم «مخاوف» روسيا بشأن أوكرانيا

الصين تتفهم «مخاوف» روسيا بشأن أوكرانيا
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية

تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية
عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»

عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»
..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار

..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار
تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا
الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)

الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: أجواء ربيعية تسود البلاد اليومين المقبلين
«الأرصاد»: أجواء ربيعية تسود البلاد اليومين المقبلين
المشري: مجلس الدولة استجاب لضغوط الشارع.. ولدينا قاعدة دستورية كاملة لبحثها مع البرلمان
المشري: مجلس الدولة استجاب لضغوط الشارع.. ولدينا قاعدة دستورية ...
وكيل وزارة الداخلية يدعم مديرية أمن سرت بـ5 سيارات حديثة
وكيل وزارة الداخلية يدعم مديرية أمن سرت بـ5 سيارات حديثة
ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالا
ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالا
خمس سفارات غربية تحذر من «تسييس» مؤسسة النفط
خمس سفارات غربية تحذر من «تسييس» مؤسسة النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
وزير الإسكان: تخصيص 220 مليون دينار لمشروعات طرق بسوق الجمعة
وزير الإسكان: تخصيص 220 مليون دينار لمشروعات طرق بسوق الجمعة...
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام ......
«الضمان الاجتماعي» يعلن صرف معاشات مارس وأبريل ومايو مبكرا
«الضمان الاجتماعي» يعلن صرف معاشات مارس وأبريل ومايو مبكرا...
خمس سفارات غربية تحذر من «تسييس» مؤسسة النفط
خمس سفارات غربية تحذر من «تسييس» مؤسسة النفط...
ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالا
ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط