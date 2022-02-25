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عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 01:24 صباحا
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال حديث لوكالة «بلومبيرج»
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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن مجلس النواب الشرعي أصدر قرارًا باختيار رئيس حكومة جديد، و«علينا احترامه بأي شكل».

وأضاف عون، في حديث لوكالة «بلومبيرج»، أن رئيس الوزراء الجديد سيعرض توصية بالحقائب الوزارية الأسبوع المقبل، مرجحا في الوقت نفسه أنه «لن يتصاعد الوضع إلى القتال»، في إشارة إلى الخلاف حول تغيير حكومة الوحدة، مع رفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وردًا على سؤال بشأن مخاوف من اندلاع العنف وتأثيره على تصدير النفط أو إنتاجه، أجاب عون: »لا ينبغي، أعتقد أننا تعلمنا تجربة مفادها أن ثروة ليبيا تأتي من النفط والغاز بشكل أساسي، لذلك يجب على كل طرف احترامها وإبعادها عن الصراع»، وفق ترجمة للمقابلة نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وعن المحاولات السابقة بإغلاق حقول نفطية، قال الوزير: «لقد حدث ذلك من وقت لآخر، هناك مجموعات لا يمكن السيطرة عليها، وهذه ليست مجموعات منظمة، وهم يشعرون بأن حقوقهم لم تؤخذ في الاعتبار، ويريدون رفع أصواتهم وأحيانًا يفعلون ذلك بهذه الطريقة، وهو غير مقبول بهذه الطريقة».

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