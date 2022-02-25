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«الضمان الاجتماعي» يعلن صرف معاشات مارس وأبريل ومايو مبكرا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 12:35 صباحا
«الضمان الاجتماعي» يعلن صرف معاشات مارس وأبريل ومايو مبكرا
شعار صندوق الضمان الاجتماعي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن صندوق الضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، عن صرف معاشات مارس وأبريل ومايو مبكرًا، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك المرتقبين.

وقال الصندوق، في بيان نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، إن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إدريس حفيظة المبروك أصدر تعليماته لمديري الإدارة المختصة للإسراع في صرف معاش شهر مارس قبل منتصف الشهر. كما وجه المبروك كذلك بصرف رواتب ومعاشات شهري أبريل ومايو قبل عيد الفطر المبارك.

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وتضمنت التوجيهات إيقاف خصم أقساط السلف عن شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والموظفون بصندوق الضمان الاجتماعي من مواجهة الصعوبات المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار ومواجهة ضغوطات التكاليف خلال هذه المناسبة الدينية.

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