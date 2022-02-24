داخل العدد 327: روسيا تبدأ الحرب الشاملة

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس، العدد «327» من جريدة الوسط، وعلى صدر صفحته الأولى متابعة لاندلاع الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية، وجاءت تحت عنوان «روسيا تتحدى الناتو وتبدأ حربا شاملة على أوكرانيا».

وتحت عنوان «حكومة الدبيبة تشتري «رضا الغرب» بمعاداة روسيا ومساندة أوكرانيا نطالع تقريرا رئيسيا في الصفحة الثالثة.

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الموت تحت أقدام الليبيين

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير موسع بعنوان: «مكافحة الأمراض» يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم ضد كورونا.

مخلفات الحروب.. الموت تحت أقدام الليبيين.. تحت هذا العنوان نقرأ تقريرا يرصد تطورات إزالة الألغام والمتفجرات وبقايا الحرب في المناطق الليبية.

شخصيات عربية في دائرة الاشتباه

وبعنوان «الأرصدة السويسرية تعيد شخصيات عربية إلى دائرة الاشتباه»، نقرأ تقريرا يتصدر الصفحة السادسة، ويكشف حسابات سرية لشخصيات عربية في بنوك سويسرا.

160 مليار دينار ديون ليبيا

ومن الشؤون العربية والدولية إلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة، تقريرا بعنوان «مبادرات الدبيبة المالية تهدد انتعاش الاقتصاد رغم ارتفاع الإيرادات النفطية». وفيه نكتشف أن الدين العام للدولة الليبية وصل إلى 160مليار دينار.

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وفي الصفحة التاسعة نطالع تقريا يستند إلى بيانات المصرف المركزي، وجاء تحت عنوان: «لا أذونات صرف لأي من أبواب الإنفاق العام خلال يناير»،

وقفات واعتصامات فئوية

وفي صدر صفحة البلديات نطالع تقريرا يرصد مطالبة موظفي الصحة في زليتن بتعديل مرتباتهم أسوة بالمهن الطبية، وجاء بعنوان «موظفو القطاع الصحي في زليتن يطلبون المساواة».

نهارات بوكليب اللندنية

ومن البلديات إلى الثقافة والفن، ونطالع متابعة لندوة أدبية ناقشت رواية الكاتب جمعة بوكليب، وجاءت بعنوان «نهارات لندية تروي عطش النقاد في بيت نويجي». كما نطالع موضوعات وأخبارا متنوعة لنجوم الفن في ليبيا والعالم.

تحديد مصير كليمنتي

وإلى الرياضة وفي الصفحة الرابعة عشرة نطالع تقريرا حول استعدادات المنتخب الليبي لمواجهات ودية، وجاء بعنوان «مصير كليمنتي الأسبوع المقبل».

وفي صدر الصفحة الخامسة عشرة نقرأ تقريرا يرصد عودة ملعب «شهداء بنينا في بنغازي إلى استقبال الأحداث الاستثنائية في الكونفدرالية».

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