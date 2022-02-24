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مجلس الدولة يعلن سبب رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 08:11 مساء
مجلس الدولة يعلن سبب رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية
جانب من الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. الخميس 24 فبراير 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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أعلن المجلس الأعلى للدولة، الخميس، رفض التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب، وذلك بعد «مناقشات مستفيضة» من أعضاء المجلس، خلال جلسته الرابعة والسبعين.

وقال المجلس، في بيان، إن الأعضاء رفضوا المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية؛ بسبب «مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين».

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وتابع البيان أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبة المجلس الأعلى للدولة، عبر رسالة رسمية بتاريخ 09/02/2022، بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب.

ولفت إلى أن مجلس النواب «قام بالتصويت على هذا التعديل، دون الاستجابة لمجلس الدولة، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية».

وأوضح مجلس الدولة أنه اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، على أن يؤجَّل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

يأتي موقف مجلس الدولة بعد جدل استمر الأيام الماضية إزاء موقفه من تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

جانب من الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. الخميس 24 فبراير 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. الخميس 24 فبراير 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. الخميس 24 فبراير 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. الخميس 24 فبراير 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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