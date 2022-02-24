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متظاهرون في البيضاء يطالبون بإسقاط مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 08:10 مساء
متظاهرون في البيضاء يطالبون بإسقاط مجلسي النواب والدولة
متظاهرون في البيضاء يضرمون النار في إطارات السيارات خلال تظاهرة جابت شوارع المدينة، الخميس 24 فبراير 2022. (الإنترنت)
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شهدت مدينة البيضاء، مساء الخميس، تظاهرات نظمها عدد من المواطنين والنشطاء ضد مجلس النواب والمجلس الأعلى، مطالبين بإسقاط المجلسين وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات.

وندد المشاركون في التظاهرة بالمجلسين وتردي الأوضاع المعيشية ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء، ورددوا هتافات من بينها «الشعب يريد إسقاط النواب» و«يسقط برلمان عقيلة والدولة واللي يمشيله» و«يسقط برلمان عقيلة لا في ضي ولا بنزينه» في إشارة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، بحسب مقاطع فيديو جرى تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المتظاهرون الذين جابوا شوارع البيضاء، المواطنين في المدينة بالانضمام إليهم.

- الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة «تعطيل» الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات
- المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب
- مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

يأتي ذلك، مع تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمنصبه وتعهده بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

واليوم أعلن رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب الذي دعا الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل التي يتوقع أن يجري خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة.

لكن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس صوت على رفض الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب يوم 10 فبراير الجاري، بشأن تغيير رئيس الوزراء والتعديل الدستوري الثاني عشر، وقرر تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب من أجل وضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

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