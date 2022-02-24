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قعيم يجتمع مع قيادات الأجهزة الأمنية والضبطية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 06:49 مساء
قعيم يجتمع مع قيادات الأجهزة الأمنية والضبطية في سرت
اجتماع قعيم مع قيادات الأجهزة الأمنية والقضائية في سرت، الخميس 24 فبراير 2022. (الإنترنت)
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اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، اليوم الخميس، مع رؤوسا ومديري الأجهزة الأمنية والضبطية في سرت خلال زيارته للمدينة، وذلك بحضور مدير أمن سرت المكلف العميد الصديق بن سعود وعدد من الضباط.

وقال المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية إن اجتماع قعيم مع القيادات الأمنية في سرت خصص لمتابعة العمل الأمني بالمدينة واستعراض المختنقات التي تواجه كافة الأجهزة الأمنية العاملة هناك وسبل حلحلتها.

وفي وقت سابق اليوم، زار قعيم مديريتي أمن الهلال النفطي ورأس لانوف، على رأس تعزيزات أمنية رفقة عدد من قيادات وضُباط وزارة الداخلية، وكان في استقباله عدد من العيان والمشايخ وأهالي المنطقتين.

وأوضح المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية أن الزيارة تأتي في إطار متابعة قعيم «الشخصية لعمل مديريات الأمن ومكونات وزارة الداخلية وحرصه الشديد على توفير كل ما يلزم من تعزيزات وإمكانيات لمديريات الأمن والأجهزة والأقسام التابعة لوزارة للداخلية دون استثناء».

واطلع قعيم خلال الزيارة على الاحتياجات الضرورية والنواقص لكلا المديريّتَين، كما أشرف على إيصال الدعم المُخصّص لهما من مركبات آلية واحتياجات ونواقص مهمة إضافة إلى الدعم المالي واللوجستي، وفق مكتبه الإعلامي.

اجتماع قعيم مع قيادات الأجهزة الأمنية والقضائية في سرت، الخميس 24 فبراير 2022. (الإنترنت)
اجتماع قعيم مع قيادات الأجهزة الأمنية والقضائية في سرت، الخميس 24 فبراير 2022. (الإنترنت)
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