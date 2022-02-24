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عمداء بلديات يعلنون دعمهم لإجراء انتخابات برلمانية في يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 05:24 مساء
عمداء بلديات يعلنون دعمهم لإجراء انتخابات برلمانية في يوليو المقبل
عمداء البلديات الذين أعلنوا دعمهم لإجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو. (فيديو)
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أعلن عمداء البلديات المشاركون في الاجتماع التحضيري لمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي أقيم اليوم الخميس، في طرابلس، دعمهم لمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التي تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في يوليو المقبل.

وقال العمداء في بيانهم إنهم يستشعرون خطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا بسبب الصراعات السياسية الحالية التي تهدد أمنها واستقرارها وتنذر بمزيد من الصراعات المسلحة وتعود سلبا على البلديات والإدارة المحلية وعلى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد عمداء البلديات في البيان دعمهم «لخارطة الطريق التي توصلهم إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يوليو المقبل وعودة الأمانة للشعب لتوحيد الجسم التشريعي والتخلص من كل الأجسام الحالية المتصارعة على السلطة، مطالبين الحكومة بسرعة إجراء هذا الاستحقاق خدمة لليبيا وشعبها».

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وطرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية قبل أيام مبادرة تقضي بتنفيذ العملية الانتخابات في يونيو المقبل، رافضا مساعي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تمديد بقائهم في السلطة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة وتأجيل الانتخابات.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا بعد تعذر تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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