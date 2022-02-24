Atwasat

الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة «تعطيل» الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 04:41 مساء
الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة «تعطيل» الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات
الدبيبة متحدثا خلال زيارته لبلدية سوق الجمعة، الخميس 24 فبراير 2022. (بث مباشر)
alwasat radio

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمحاولة «تعطيل الحكومة» ومنعها من تقديم الخدمات الليبيين، مشيرا إلى رسالته التي وجهها لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، التي طالبه فيها بالاكتفاء بصرف المرتبات والدعم.

وقال الدبيبة اليوم الخميس، في كلمة له خلال زيارته إلى بلدية سوق الجمعة، إن رسالة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى محافظ المصرف المركزي لإيقاف الصرف، داعيا المواطنين إلى الانتباه لأنهم «يريدون تعطيلنا حتى في أكلنا وشربنا» من خلال «وقف كل الميزانيات».

ووعد الدبيبة بتجاوز هذه المسألة وتفادي محاولة تعطيل الحكومة عبر «القانون»، معربا عن ثقته بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي وصفه بأنه «شخصية وطنية لليبيين كلهم ولا يمكن أن يرضى أن تتوقف الحياة على الشعب الليبي».

كما اتهم الدبيبة خلال حديثه الأجسام الحالية بعدم الاكتراث بمعالجة الأوضاع المعيشية لليبيين وتأزيم أوضاعهم الاقتصادية، كما أن هناك «أعداء في الداخل والخارج» لا يهمهم راحة الليبيين واستقرار ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا
تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية

تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية
عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»

عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»
..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار

..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار
تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا
الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)

الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا

«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب
المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب
السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو
السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو
الجرندي يؤكد دعم تجاوز الظرف الراهن في ليبيا عبر الحوار
الجرندي يؤكد دعم تجاوز الظرف الراهن في ليبيا عبر الحوار
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة
الدبيبة: أمرت بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور
الدبيبة: أمرت بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
عمداء بلديات يعلنون دعمهم لإجراء انتخابات برلمانية في يوليو المقبل
عمداء بلديات يعلنون دعمهم لإجراء انتخابات برلمانية في يوليو ......
الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة «تعطيل» الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات
الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة «تعطيل» الحكومة ومنعها من ......
الدبيبة يكشف مقترحا عرضه الرئيس الجزائري لإجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا
الدبيبة يكشف مقترحا عرضه الرئيس الجزائري لإجراء الانتخابات ......
الدبيبة: أمرت بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور
الدبيبة: أمرت بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور...
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط