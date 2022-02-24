الدبيبة: أمرت بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه أمر بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية في 2017، مؤكدا أن عودة البلاد لن تتحقق إلا بالدستور والانتخابات.

ودعا الدبيبة في كلمته، اليوم الخميس، خلال زيارته إلى بلدية سوق الجمعة، الليبيين إلى قراءة مشروع الدستور، مشيرا إلى أن هناك من انتقد هذا المشروع دون أن يطلع عليه.

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واعتبر الدبيبة أن الدستور «هو الحل» في ليبيا لأنه «سيفتح الطريق للحل»، مشيرا إلى مبادرته بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا في يونيو المقبل ولقائه مع عدد من المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبل.

الدبيبة يرفض تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب

وجدد الدبيبة رفضه لتشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب وتعطيل العملية الانتخابية، معتبرا أن من يقومون بذلك يمارسون «ألاعيب سياسية» ويحاولون إعادة الصراع في البلاد بشكل مختلف.

وقال إن العملية الانتخابية «ليست فيها مشكلة بإمكاننا إجراء الانتخابات في شهر يونيو، والمفوضية العليا للانتخابات يمكنها إجراء الانتخابات لكل دائرة على حدة، وهناك قانونان للانتخابات البرلمانية يمكن الاستعانة بأحدهما لانتخاب برلمان جديد، هناك قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام لسنة 2012، وقانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2014، إضافة إلى القانون الأخير الصادر عن مجلس النواب».