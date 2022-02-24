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وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 02:53 مساء
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة
لقاء وليامز والبناني، 24 فبراير 2022، (حساب وليامز على تويتر)
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بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس حزب العدل والبناء عماد البناني أهمية التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا؛ حيث أكدا أهمية المضي قدمًا نحو عملية انتخابية شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء صباح الخميس في العاصمة طرابلس، حيث توافقا على ضرورة تعزيز التوافق بين الفاعلين الليبيين والحفاظ على الاستقرار، حسب تغريدة وليامز على حسابها في موقع «تويتر».

- وليامز والجرندي يؤكدان ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا
- وليامز تبحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني الوضع الراهن في ليبيا

وأمس الأربعاء، زارت المستشارة الأممية تونس، حيث ناقشت مع وزير خارجيتها عثمان الجرندي، تطورات الوضع الليبي، وشددا على ضرورة استمرار جميع الفاعلين الليبيين في السير على طريق الحوار السياسي والحفاظ على الهدوء، ووضع مصالح الشعب الليبي فوق كل اعتبار.

وخلال الزيارة، التقت وليامز أيضًا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مير مسعود حسينيان، حيث تبادلا وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن في ليبيا.

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