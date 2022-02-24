السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين، انخفض سعر اليورو إلى 5.44 دينار من 5.48 دينار أمس، وثبت الاسترليني عند 6.54 دينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.36 دينار، والدينار التونسي على 1.65 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 220 دينارًا مقابل 215 دينارًا أمس.