Atwasat

السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 02:27 مساء
السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو
alwasat radio

تباينت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين، انخفض سعر اليورو إلى 5.44 دينار من 5.48 دينار أمس، وثبت الاسترليني عند 6.54 دينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.36 دينار، والدينار التونسي على 1.65 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 220 دينارًا مقابل 215 دينارًا أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا
تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية

تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية
عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»

عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»
..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار

..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار
تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا
الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)

الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا

«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني ...
عقيلة يدعو النواب إلى حضور جلسة رسمية الإثنين
عقيلة يدعو النواب إلى حضور جلسة رسمية الإثنين
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية ...
الدبيبة يرحب بتركيز مجلس الدولة على إنجاز قاعدة قانونية للانتخابات
الدبيبة يرحب بتركيز مجلس الدولة على إنجاز قاعدة قانونية ...
المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب
المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة
وليامز والبناني يؤكدان أهمية المضي نحو عملية انتخابية شاملة...
الجرندي يؤكد دعم تجاوز الظرف الراهن في ليبيا عبر الحوار
الجرندي يؤكد دعم تجاوز الظرف الراهن في ليبيا عبر الحوار...
السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو
السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو...
المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب
المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس ......
الدبيبة يرحب بتركيز مجلس الدولة على إنجاز قاعدة قانونية للانتخابات
الدبيبة يرحب بتركيز مجلس الدولة على إنجاز قاعدة قانونية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط