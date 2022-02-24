الدبيبة: هل ننتظر موظفة من الأمم المتحدة لتضعنا في مناصبنا.. هذا غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أنه لا مانع أمام إنجاز الانتخابات، متسائلًا عما ينتظره البعض.

وقال: «ما الذي منعنا اليوم من البدء في إنجاز الانتخابات؟ لا شيء يمنعنا.. إلا لو كنا ننتظر موظفة من الأمم المتحدة تأتي وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول»، وذلك في كلمة خلال لقائه مرشحين لمجلس النواب، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، الخميس.

ووجه حديثه إلى الحضور قائلًا: «يفترض بعد وصولكم إلى مجلس النواب بشهر طرح الدستور للتعديل؛ نظرًا لمعارضة الأمازيغ للمسودة المطروحة، يجب أن تعملوا على تعديلها وتطرحوها للاستفتاء».

الدبيبة يدعو المرشحين إلى التحرك للمطالبة بالانتخابات

كما دعا المرشحين إلى التحرك للمطالبة بإنجاز الانتخابات، قائلا: «لا بُد أن تتحركوا وتطالبوا بحقكم في إنجاز الانتخابات، نحن الآن صنعنا المركبة وهي تحديد موعد الانتخابات.. فماذا أنتم فاعلون؟ تحركوا وحركوا الناس الذين منحوكم التزكيات، لديكم قوة الشعب اخرجوا إلى الميادين وأقميوا الندوات وأنا داعمكم.. نحن نريد هذه الانتخابات حتى تشكلوا حكومة وأنا أسلم لها».

وتابع: «أنا خادم الليبيين، وكل المساعي إلى هذا المبتغى أنا معكم فيه، لا تعولوا على الأجانب لوضعكم في هذه الكراسي، فقوتكم من قوة الشعب... تحدثت مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الموضوع وهي ليس لديها أي مشكلة في إجراء الانتخابات».

وأضاف: «في حديثي مع رئيس الوزراء الجزائري، دعم فكرة إنجاز الانتخابات البرلمانية، حتى لو فعلتم ذلك بشكل منفرد كل دائرة على حدة، وسنعمل على ملف التصويت الإلكتروني ببصمة العين، وسنطرح ذلك كتجربة في الأيام المقبلة».