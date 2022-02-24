الدبيبة: اتهامي بالتسبب في «القوة القاهرة» غير معقول.. وإنجازات الحكومة وراء استهدافي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحميله مسؤولية إعلان القوة القاهرة، التي حالت دون إجراء الانتخابات، قائلا: «أنا أحد المتهمين بوضع القوة القاهرة بمنع الانتخابات وهذا غير معقول».

وقال إنه كان على عاتقه مسؤوليتان بخصوص إجراء الانتخابات، «الأولى توفير الأمن وقد ساعد وزارة الداخلية، والثانية تقديم الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخصص لها 50 مليون دينار لتسهيل العملية»، وذلك في كلمة خلال لقائه مرشحين لمجلس النواب، بثتها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، الخميس.

وأكمل: «تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات وهذا من حقي رغم تعسف شرط التوقف عن العمل ثلاثة أشهر، لكن التزمنا بذلك وانتظرنا ولم تتم الانتخابات، هل ننتظر العالم ينقذنا؟ العالم منشغل بمشاغله»، متابعًا: «أنا لديَّ سبعة أشهر فقط في الحكومة، بينما هم في مناصبهم منذ ثماني سنوات، فهذه المقاربة غير صحيحة والمقارنة غير عادلة»،

وأضاف: «هناك مخطط بشكل واضح، وهو خلق ربكة وصراع والعودة إلى النقطة الأولى.. مخطط تغيير الحكومة واستهدافي بشكل شخصي جاء بعد أن وجدوا إنجازات الحكومة في حل بعض المختنقات مثل التطعيمات ومساعدة الشباب المؤهلين للزواج ومعاشات الضمانات، وقالوا إن هذه مبالغ كبيرة وإني أريد تكوين شعبية وهي مبالغ صغيرة لا تذكر بعد تغير سعر الصرف».