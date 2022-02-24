Atwasat

أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 09:27 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس تدريجيًا في معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين المعتدلة والخفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى، وصولًا إلى الجغبوب صباح اليوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى معتدلة السرعة، وتكون خفيفة غدًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا على بعض المناطق اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين رفض الرد على اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني

بوتين رفض الرد على اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني
الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش الأوكراني

الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش ...
تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية

الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية
الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد المقبل

الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد ...
أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان بارتكاب جرائم

أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان ...
روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا

القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين
«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين
ثلاثة مرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
ثلاثة مرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الداخلية: التحقيق في أحداث جلسة مجلس الدولة أمس
الداخلية: التحقيق في أحداث جلسة مجلس الدولة أمس
أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال
نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا
نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
1276 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة
1276 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة...
وليامز تبحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني الوضع الراهن في ليبيا
وليامز تبحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني الوضع الراهن في ......
سفارة ليبيا لدى أوكرانيا تدعو المقيمين إلى عدم مغادرة المنازل
سفارة ليبيا لدى أوكرانيا تدعو المقيمين إلى عدم مغادرة ......
نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا
نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا...
أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط