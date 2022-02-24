Atwasat

«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 01:25 صباحا
«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين
جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد منظمة العفو الدولية. (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
alwasat radio

أطلعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفدًا من منظمة العفو الدولية على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، في ضوء ما تردد مؤخرًا بشأن انتهاكات بمراكز الإيواء.

جاء ذلك خلال لقاء ضم مدير مكتب حقوق الإنسان العميد فؤاد الباشا، والعقيد أكرم الراجحى رئيس مكتب شؤون النازحين والمهجرين، والمقدم هشام القماطى مدير مكتب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومندوبين عن جهاز المباحث الجنائية ووفد من منظمة العفو الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش عددًا من المسائل ذات العلاقة بالشأن الإنساني، وعدد من الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الدولة الليبية خاصة ملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من تحديات أقلقت الجميع.

- «العفو الدولية» تطالب بالكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا

وأكد ممثلو الوزارة لوفد المنظمة أن «هذا الملف يحتاج إلى تعاون الجميع على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، مشددين على أن المهاجرين غير الشرعيين رغم اختراقهم للقانون وتواجدهم بصورة غير شرعية، إلا أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها للتعامل بأعلى درجات الإنسانية في هذا الجانب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش الأوكراني

الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش ...
تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية

الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية
الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد المقبل

الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد ...
أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان بارتكاب جرائم

أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان ...
روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا

القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا

«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء
مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء
دبلوماسية إيطالية: الاستقرار السياسي في ليبيا من أولويات روما
دبلوماسية إيطالية: الاستقرار السياسي في ليبيا من أولويات روما
ضبط متهمين يمتهنان السرقة بقوة السلاح في بنغازي
ضبط متهمين يمتهنان السرقة بقوة السلاح في بنغازي
المشري: أبلغنا باشاغا مخاوفنا ولا توجد تطمينات كافية
المشري: أبلغنا باشاغا مخاوفنا ولا توجد تطمينات كافية
شركة الكهرباء: التيار لم ينقطع عن جلسة مجلس الدولة
شركة الكهرباء: التيار لم ينقطع عن جلسة مجلس الدولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
ثلاثة مرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
ثلاثة مرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا...
«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين
«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين...
أبوجناح يبحث استئناف المشاريع المتوقفة منذ 2013 بمستشفى الزاوية
أبوجناح يبحث استئناف المشاريع المتوقفة منذ 2013 بمستشفى ......
شركة الكهرباء: التيار لم ينقطع عن جلسة مجلس الدولة
شركة الكهرباء: التيار لم ينقطع عن جلسة مجلس الدولة...
المشري: أبلغنا باشاغا مخاوفنا ولا توجد تطمينات كافية
المشري: أبلغنا باشاغا مخاوفنا ولا توجد تطمينات كافية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط