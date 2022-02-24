أبوجناح يبحث استئناف المشاريع المتوقفة منذ 2013 بمستشفى الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، سبل استئناف المشاريع المتوقفة منذ عام 2013 بمستشفى الزاوية التعليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في الزاوية مع عميد وأعضاء البلدية، ومدير عام مستشفي الزاوية التعليمي، ومدير عام مستشفى الكلى، ومدير عام مستشفى المطرد، ومدير مركز العزل الصحي بئر هويسة.

والمشاريع المراد استئنافها هي: مشروع صيانة غرف العمليات المركزية، ومشروع صيانة الكتلة الشرقية بالمستشفى، ومشاريع صيانة أقسام الكُلي والباطنة، ومشروع إنشاء قسم الأمراض السارية، إلى جانب احتياجات المستشفى من أجهزة التشخيص والمعدات الخاصة بوحدة الكشف عن سرطان الثدي.

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كما استعرض كل من مدير مستشفى الكلى، ومدير مستشفى المطرد، ومدير مركز عزل بئر هويسة، المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.

وتعهّد وزير الصحة المكلف بتقديم الدعم اللازم للمرافق الصحية داخل البلدية، وتوفير احتياجاتها من مختلف الإمدادات الطبية.

وخلال زيارته التفقدية لأقسام ووحدات المستشفى، استمع الوزير إلى ملاحظات مسؤولي الوحدات والأقسام، حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستعرض مع الأطباء سير العمل اليومي داخل المستشفى .

وخلال الزيارة، افتتح أبوجناح وحدة الكشف عن الأورام بمستشفى الزاوية التعليمي، فور وصوله الزاوية حيث كان في استقباله عميد وأعضاء البلدية، ومدير عام مستشفي الزاوية التعليمي، والمدير المساعد، ومديرعام مستشفي المطرد، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال زيارة للزاوية. الأربعاء 23 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال زيارة للزاوية. الأربعاء 23 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال زيارة للزاوية. الأربعاء 23 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)