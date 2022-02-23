شركة الكهرباء: التيار لم ينقطع عن جلسة مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأربعاء، إن التيار لم ينقطع عن مقر الدعوة الإسلامية، أثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة.

ونشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، بياناً للرد على أنباء أفادت بحدوث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة اليوم الأربعاء بمقر الدعوة الإسلامية بمنطقة الجبس.

وتابع البيان: «بعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم، وبالرجوع لسجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة، تؤكد دائرة الإعلام بالشركة عدم وجود انقطاع للتيار الكهرباء في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع».

وأردفت دائرة الإعلام أن «مصادر التغذية للمنطقة جيدة، ولا يوجد طرح أحمال أساساً، ولم ينقطع الكهرباء عن تلك المنطقة».

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وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري إن «الكهرباء انقطعت عن كامل المنطقة التي يقع فيها مقر الدعوة الإسلامية مكان عقد جلسة مجلس الدولة اليوم»، وهو ما دفع «كافة الأعضاء للخروج من الباب الخلفي؛ حفاظًا على سلامتهم بعد سماعهم إطلاق رصاص».

وأوضح أن «جلسة التصويت على إجراءات النواب من تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية سوف تستكمل غدًا».

في المقابل، شكك عدد من أعضاء المجلس، في إمكانية عقد الجلسة غدًا، منبهين إلى «مؤامرة» على المجلس لمنع الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم، بحرية بشأن الإجراءات المتخذة من مجلس النواب.