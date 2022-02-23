المشري: أبلغنا باشاغا مخاوفنا ولا توجد تطمينات كافية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، إن «مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية»، متابعًا: «أبلغنا فتحي باشاغا بأن لدينا مخاوف حقيقية ولا توجد تطمينات كافية، وأن الدفاع عن ثورة فبراير لا يزال مستمرا».

وتابع المشري، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»: «ما لم تكن هناك حكومة توافقية يرضى عليها ‏المجلس الأعلى فإنه لا يمكن لها أن تمارس عملها من طرابلس».

وأضاف أن «الكهرباء انقطعت عن كامل المنطقة التي يقع فيها مقر الدعوة الإسلامية مكان عقد جلسة مجلس الدولة اليوم»، وهو ما دفع «كافة الأعضاء للخروج من الباب الخلفي؛ حفاظا على سلامتهم بعد سماعهم إطلاق رصاص».

- مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء

- المشري: اشترطنا على «النواب» تغيير السلطة التنفيذية بعد المسار الدستوري

وأوضح أن «جلسة التصويت على إجراءات النواب من تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية سوف تستكمل غدًا».

وفي وقت سابق اليوم نفى المشري الاتفاق مع مجلس النواب على التصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير الجاري، مؤكدًا أنهم اشترطوا عدم الذهب إلى ذلك إلا بعد إنجاز المسار الدستوري.

وفي هذا السياق، علق المجلس الأعلى للدولة، مساء الأربعاء، جلسته بعد مشادات بين الأعضاء الحاضرين أثناء علمية التصويت على الإجراءات المتخذة من مجلس النواب بشأن تغيير رئاسة الوزراء والتعديل الدستوري الثاني عشر، على ما أفاد عدد من الأعضاء.

وقال مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في بيان مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنهم بدؤوا اجتماعهم بقاعة جمعية الدعوة الإسلامية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثامنة والنصف مساءً، وعند وصولهم إلى التصويت و«توجه جل الأعضاء إلى رفض التعديل الدستوري» الذي أقره مجلس النواب تفاجؤوا بقطع الكهرباء عن القاعة ومطالبتهم بمغادرتها.