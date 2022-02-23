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ضبط متهمين يمتهنان السرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 10:36 مساء
ضبط متهمين يمتهنان السرقة بقوة السلاح في بنغازي
أحد المتهمين بالسرقة بالإكراه في بنغازي (صفحة قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
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أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواطنين بقوة السلاح، وذلك في إطار خطة موضوعة لضبط المطلوبين للعدالة، والقضاء على ظاهرة التشكيلات العصابية التي تروع الآمنين.

وأفاد بيان، نشرته صفحة القسم على «فيسبوك»، بأن أفراد هذا التشكيل قاموا في وقت سابق بالتهجم على صاحب محل للحلاقة بمنطقة سيدي خليفة، وقاموا بسلب هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وأيضًا تهجموا على محل لبيع غاز الطهي وضرب صاحب المحل، وسلب هاتفه المحمول ومبلغ مالي و3 أسطونات غاز.

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وأضاف البيان أن عناصر التحريات جمعوا معلومات تفيد بأن أحد أفراد التشكيل كان موجودًا داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية على ذمة قضية سرقة سابقة، وخرج بسبب تنازل الشاكين في القضية.

وانتقلت القوات إلى مكان يتردد عليه هذا الشخص، وجرى ضبطه، واصطحابه إلى القسم، حيث تبين أنه يدعى «م.س.ح» من مواليد 1998، واعترف بقيامه بعدة عمليات سلب للمواطنين، برفقته شخص آخر يدعى «م.ر.ف» من مواليد 2000، الذي جرى ضبطه أيضًا وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أحد المتهمين بالسرقة بالإكراه في بنغازي (صفحة قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
أحد المتهمين بالسرقة بالإكراه في بنغازي (صفحة قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
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