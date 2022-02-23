مع تطورات جائحة «كورونا».. «مكافحة الأمراض» يحدث بروتوكول المسافرين من وإلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تحديث البروتوكول الخاص بالمسافرين من وإلى ليبيا عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك تواكبًا مع تطورات فيروس «كورونا» داخليًّا وخارجيًا.

وبحسب التحديث الصادر اليوم، فإن المسافرين على الرحلات الداخلية، ممن تلقوا جرعتين أو أكثر من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، لن يطلب منهم تحليل pcr، بشرط إلزامهم بارتداء الكمامة طوال فترة الرحلة، مع ضرورة أن يكون قد مر عليهم مدة لا تقل عن 14 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر.

ولفت التحديث إلى أن من تلقوا جرعتين أو أكثر من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، ولم يمر عليهم مدة لا تقل عن 14 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر، من المسافرين خارج البلاد أو القادمين إلى ليبيا، إلا في حالة الاشتباه في أحد الركاب، وحينها يجرى له الاختبار السريع في المنفذ.

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وفي حالة الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة أو لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح يشترط أن يكون المسافر للبلاد حائزصا شهادة سالبة باختبار pcr، تفيد بعدم إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، على أن يكون الاختبار أُجرى قبل الوصول إلى المنافذ الليبية بمدة لا تزيد على 72 ساعة، مع التعهد بالالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام في فندق الإقامة، مع إمكانية تقليل مدة الحجز إلى 5 أيام حال إجراء الاختبار من جديد والحصول على نتيجة سالبة.

كما نص التحديث على السماح للأطفال دون عمر 12 عامًا، بالدخول إلى ليبيا بغض النظر عن حالة التطعيم بشرط عدم وجود أعراض عليهم، وفي حال وجود حالة اشتباه لدى أحد الأطفال القادمين لليبيا يجرى اختبار سريع له بالمنفذ.

وشدد التحديث، الذي نشره اليوم رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حير السائح، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بجائحة «كورونا» في المنافذ الليبية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.