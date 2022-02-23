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وليامز تبحث مع اليعقوبي سبل تحديد مواعيد ملزمة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 05:51 مساء
وليامز تبحث مع اليعقوبي سبل تحديد مواعيد ملزمة لإجراء الانتخابات
النائبة بمجلس النواب، السيدة اليعقوبي، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز, (صفحة اليعقوبي على تويتر)
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بحث النائبة بمجلس النواب، السيدة اليعقوبي، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، سبل تحديد مواعيد ملزمة لجميع المؤسسات القائمة لإجراء انتخابات وطنية.

وقالت اليعقوبي، خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها التقت وليامز، دون أن تحدد موعد اللقاء.

وبحسب التغريدة، ناقش الطرفان توفير القوانين والتشريعات التوافقية للعملية الانتخابية، وتهيئة الظروف السياسية والشروط الأمنية لعملية انتخابية حرة ونزيهة.

- وليامز تشدد على أهمية استمرارية التوافق بين مجلسي النواب والدولة والهدوء في ليبيا

وفي وقت سابق، شددت وليامز، على «أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بنَّاء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى».

تصريح وليامز جاء خلال اجتماعها الإثنين مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ضم عددًا من رؤساء اللجان بالمجلس؛ وذلك لمناقشة مستجدات العملية السياسية.

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