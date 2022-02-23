وليامز تناقش مع السفير الإماراتي التطورات السياسية وجهود البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإماراتية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن سفير الدولة لدى طرابلس محمد علي الشامسي التقى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية.

وأوضحت السفارة الإماراتية عبر حسابها على «تويتر» أن الشامسي ووليامز ناقشا خلال اللقاء «أهم التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود البعثة الأممية في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، التقت وليامز مع القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا في تونس، ماساكي أماديرا، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وفق تغريدة للمستشارة الأممية.

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وأكدت وليامز خلال اللقاء الذي عُقِد في تونس على «ضرورة قيام الفاعلين السياسيين الليبيين بالحفاظ على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء»، مشيدة بدعم اليابان السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للانتخابات.

تأتي هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية.