اللافي يجدد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية وحق العودة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، تلقاها اللافي، من رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، خلال اجتماع الأول مع سفير فلسطين في ليبيا، محمد رحال، وفق بيان اليوم للمجلس الرئاسي.

وشدد اللافي، خلال المكالمة، على أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تعيش مع أشقائهم الليبيين بكل احترام وتقدير.

فيما ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي مع رحال، تطورات الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتضاعف مع انشغال العالم بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

من جهته، أشاد السفير الفلسطيني، بمواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنيًا إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي لضمان استقرارها، حتى تتمكن من ممارسة دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربيًا وإقليميًا، وفق البيان.

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خلال الأيام الماضية، زار رئيس الوزراء الفلسطيني، ليبيا، على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية استمرت ليومين التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي مع السفير الفلسطيني محمد رحال, 23 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)