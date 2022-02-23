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مجلس الدولة يبدأ مناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 04:51 مساء
مجلس الدولة يبدأ مناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر
الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
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ناقش المجلس الأعلى للدولة، في جلسته التي عُقدت اليوم، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها «التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب».

وقال المجلس في بيان مقتضب اليوم، إن المناقشات عقدت اليوم، في جلسته الرسمية الرابعة والسبعين، المنعقدة اليوم.

يأتي ذلك وسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، وبين مرحب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات من جديدة خلال 14 شهراً.

من جهتها نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن عضو المجلس الأعلى للدولة أمال الصلابي القول إن «جلسة اليوم وصلت للنصاب»، وطالبت «بإنجاز المسار الدستوري أولا»، معتبرة أن «تغيير المسار التنفيذي لا يحل الأزمة».

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، في حديث لبرنامج «هذا المساء» عبر قناة الوسط «wtv»، : «في حال صوّت مجلس الدولة على تزكية فتحي باشاغا بشكل رسمي يعني أن الأمور ستكون قد حُسمت نهائيًا، وسيعقبها دعم دولي للحكومة الجديدة، وبالتالي القول الفصل في هذا المسار لدى مجلس الدولة».

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وفي 10 فبراير الجاري، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، فيما قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ«الأغلبية المطلقة» على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

وبعدها بيومين، أكد المجلس الأعلى للدولة، «أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية»، منوهًا بأن «هناك العديد من الملاحظات حولها».

وقال المجلس إن قراره بشأن التعديل الدستور الثاني عشر وتغيير رئيس الوزراء «سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة»، مؤكدًا حرصه «على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدًا عن أية مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر البعض فيها».

الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
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