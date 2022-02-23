مراكز العزل تسجل 25 إصابة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مراكز العزل في ليبيا، دخول 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 22 بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة في البيان اليومي للنشرة الوبائية لمراكز العزل، أن المراكز سجلت 12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا.

وأكدت الوزارة وجود 200 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 90 في العناية الفائقة، و110 بالأقسام.

- 1373 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1373 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و128 حالة حرجة.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 489 ألفًا و940 حالة، منها 32 ألفًا و844 حالة نشطة، بينما تعافى 450 ألفًا و874 حالة، وسُجلت 6222 حالة وفاة بالمرض في البلاد.