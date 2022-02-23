الخارجية تهنئ السعودية بذكرى التأسيس

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى ⁧‫يوم التأسيس ‬⁩الذي يصادف 22 فبراير كل عام.

وأكدت الوزارة حرص الدولة الليبية للعمل على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

وأشارت إلى استعداداها للتنسيق والتشاور في كل ما يخدم صالح البلدين والشعبين، متمنية للشعب ⁧‫السعودي‬⁩ مزيد التقدم والازدهار.

واحتفلت السعودية، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى بذكرى تأسيسها عبر تنظيم عروض موسيقية وألعاب نارية وعروض بطائرات مسيرة ومؤثرات صوتية، على ما ذكرت وسائل إعلامية سعودية.

ومرت الدولة السعودية بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد محمد بن سعود، ثم جاء تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، والدولة السعودية الثالثة التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود العام 1902، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.

وأصدر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهر الماضي أمرًا ملكيًا بأن يكون الـ22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة، ويصبح إجازة رسمية. وأصدرت المملكة بهذه المناسبة هوية بصرية ليوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» يظهر في منتصفه أيقونة رجل يحمل راية.