«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على معظم الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن الرياح تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و5.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة هذا اليوم.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 05 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.75 متر.

- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى جيدة بسبب اضطراب البحر.