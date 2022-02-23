«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على معظم الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن الرياح تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و5.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة هذا اليوم.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 05 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.75 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى جيدة بسبب اضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، تتخللها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات من البرد أحيانا.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة، وتصل غدا إلى 35 عقدة على ساحل درنة وطبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و4.00 أمتار، وتصل صباح الغد إلى 5.00 أمتار على ساحل درنة.
- البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية ضعيفة إلى رديئة؛ بسبب ارتفاع الموج وسقوط الأمطار.
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