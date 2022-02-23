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رئيس لجنة الحكم المحلي بـ«النواب» يطلع على مشروع إنشاء مراكز تدريب المرأة في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 10:09 صباحا
رئيس لجنة الحكم المحلي بـ«النواب» يطلع على مشروع إنشاء مراكز تدريب المرأة في البلديات
رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، (أرشيفية: مجلس النواب)
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أطلع رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس عمران، تطورات مشروع إنشاء مراكز لتدريب المرأة في مختلف البلديات، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون؛ بهدف تمكين الليبيات اقتصاديا وإعدادهن لسوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء عبر وسائل الاتصال المغلق مع مديرة قسم دعم المرأة في الوكالة، فيتوريا كابريسي، وذلك للاطلاع على برامج الوكالة والتحديات التي تواجهها، حسب بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وناقش عمران توسيع برامج الوكالة لتشمل بلديات إضافية، مشددا على أهمية قضية تمكين المرأة اقتصاديا في جميع المناطق، وحرص لجنة الحكم المحلي على دعم مشاريع الوكالة، ووجه الشكر إلى الجانب الألماني على مجهوداته وللدعم المقدم.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، والوضع في الاعتبار آراء الجانب الليبي وملاحظاته ودور المجتمع المدني.

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