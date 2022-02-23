«الموانىء» تخفض رسوم المناولة وتخزين البضائع بميناء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت الشركة الليبية للموانئ رسوم المناولة وتخزين البضائع بميناء درنة بنسبة 25% لمدة 18 شهرا اعتبارا من 1 مارس 2022، لغرض المساهمة في عودة الحركة التجارية بالميناء.

قرار الشركة جاء خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد بفندق لؤلؤة درنة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، ومدير فرع الشركة بميناء درنة عبد المنعم القوارشة، وفقًا للمكتب الإعلامي للشركة.

كما قرر مجلس إدارة الشركة تسوية جميع المرتبات المتأخرة للعاملين بميناءي البريقة ورأس لانوف وكذلك تسوية مستحقات الضمان والضرائب وكذلك إعادة تفعيل العمل بتوفير الإمكانات وصيانة المعدات تمهيدا لعودة العمل بميناء رأس لانوف وزيادة معدلات الأداء بميناء البريقة التجاري.

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وميناء درنة تديره الشركة الليبية للموانئ المملوكة للدولة، حيث يبلغ إجمالي مساحة الميناء 480.000 متر مربع فيما تبلغ القدرة الاستيعابية السنوية للميناء 700.000 طن للوردية الواحدة، وبين العامين 2001 و2005 بلغت كمية البضائع العامة والوقود المتداولة بالميناء ما نسبته 2.6 من إجمالي البضائع العامة والوقود المتداول بالموانئ الرئيسة في ليبيا سنة 2001، لتنخفض إلى 2.4% في 2005.