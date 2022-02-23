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«الأمن الداخلي»: ضبط أحد المتورطين في السطو على «أموال سرت»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 01:12 صباحا
«الأمن الداخلي»: ضبط أحد المتورطين في السطو على «أموال سرت»
أحد المتورطين في السطو على أموال سرت خلال اعتراف مصور بثه جهاز الأمن الداخلي عبر صفحته على فيسبوك. الثلاثاء 22 فبراير 2022 (لقطة مثبتة من الشاشة)
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أعلن جهاز الأمن الداخلي، الثلاثاء، القبض على أحد المتورطين في عملية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي أثناء تحويلها إلى فرعه بسرت، وهي القضية التي هزت الرأي العام خلال عام 2013.

ونشر الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، تسجيل مصورًا للمتهم الذي يدعى «س. م. أ. م»، وهو يعترف بالاشتراك في الجريمة رفقة آخرين، لافتة إلى أن دوره كان سائقًا للسيارة التي استخدمت في عملية السطو.

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وأشار إلى أنه «حصته من السطو كانت مليون ونصف المليون»، حيث انتقل منذ آنذاك إلى مدينة بني وليد، حتى جرى ضبطه من قبل جهاز الأمن الداخلي.

ودعا جهاز الأمن الداخلي باقي الأجهزة الأمنية بالتعاون «لضبط كافة المتورطين في هذه القضية مهما مرت السنين وبعدت مسافاتهم وذلك بعد التنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص».

وعادت قضية الاستيلاء على أموال المصرف المركزي في مدينة سرت عام 2013 إلى الواجهة مجددًا، بعد فيلم وثائقي بثته قناة «الجزيرة» القطرية، يوم 4 فبراير الجاري، بعنوان «أموال سرت»، ضمن تحقيقات برنامج «المسافة صفر»، والذي كشف بوثائق وشهادات عن معلومات بشأن أكبر عملية سطو على البنك المركزي الليبي.

وكشف الفيلم عن الاستيلاء على شحنة أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو، وهي الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت في أكتوبر 2013.

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