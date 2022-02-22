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المجلس الخليجي الأوروبي يوجه 3 رسائل إلى الليبيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 22 فبراير 2022, 09:35 مساء
المجلس الخليجي الأوروبي يوجه 3 رسائل إلى الليبيين
اجتماع الدورة الساسة والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في بروكسل، 21 فبراير 2022. (وكالة الأنباء القطرية)
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وجه المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي، ثلاث رسائل إلى الأطراف الليبية يحثهم من خلالها على الالتزام بإجراء الانتخابات، والامتناع عن الأعمال العدائية وطرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وحلت الأزمة الليبية في ذيل أجندة اجتماع الدورة الساسة والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في بروكسل، مساء الإثنين، ففي بيان ختامي مشترك للجانبين، نقله مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، أكد وزراء الخارجية «دعمهم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية».

وجدد وزراء الخارجية الخليجيون والأوروبيون «دعوتهم جميع الأطراف السياسية في ليبيا للامتناع عن الأعمال التي تقوِّض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات»، وشددوا على «أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».

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كما رحب الوزراء بنجاح القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا التي عقدت في مدينة بروكسل يومي 18 و17 فبراير الجاري، مؤكدين أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن القضايا الأفريقية. كما اتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في العام 2023 في منطقة مجلس التعاون.

يشار إلى أن الاجتماع تحاشى الخوض في تفاصيل الأزمة الليبية في أعقاب تحرك البرلمان لمنح رئيس حكومة جديد الثقة في غضون أيام، حيث يجري فتحي باشاغا المكلف تشكيلها مشاورات عبر مناطق البلاد، في وقت يرفض رئيس الحكومة الوطنية المقتة عبدالحميد الدبيبة التنازل عن منصبه، إلى غاية إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

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