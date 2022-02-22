تأجيل امتحانات الفصل الأول وإلغاء إجازة نصف العام في طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تأجيل امتحانات الفصل الأول وإلغاء إجازة نصف العام في طرابلس الكبرى، وذلك عقب اجتماع عقده الوزير المكلف مع مراقبي التعليم بمنطقة طرابلس الكبرى.

وخاطب وكيل الوزارة مسعود الأسود، مراقبي التعليم في المنطقة، بالتأكيد على استمرار العملية التعليمية وفقًا للخطة الموضوعة، لكن تؤجل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا، حتى 13 مارس المقبل، وذلك لتعويض المدة الزمنية المفقودة بسبب الإغلاق الذي جرى تطبيقه في المنطقة.

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ونص التعميم على تواصل الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة دون منح إجازة.

واستند إيقاف الدراسة في طرابلس الكبرى، الذي جرى تطبيقه لمدة أسبوعين بدءًا من 29 يناير الماضي، إلى تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.