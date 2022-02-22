«الأرصاد»: أمطار على المناطق الشرقية وعودة الاستقرار الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق الشرقية، تسهم في جريان الأودية المحلية.

وطالب المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة مع تأثر بعض مناطق الغرب الليبي بسحب ممطرة، من طرابلس إلى سرت، أما باقي المناطق فسوف تشهد رياحًا نشطة وتكاثر السحب.

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وأضاف أن حالة الاستقرار ستعود مرة أخرى بدءًا من بعد غدٍ الخميس في كافة العوامل الجوية، بداية بالغرب، ثم الجمعة تتسع لتشمل المناطق الشرقية.