شركة الأشغال العامة في سبها تتسلم معداتها وآلياتها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

تسلمت شركة الأشغال العامة في مدينة سبها، اليوم الثلاثاء، معداتها وآلياتها بمقرها في منطقة الناصرية، وذلك خلال احتفالية حضرها أعضاء المجلس البلدي وآمر المنطقة العسكرية وعدد من المسؤولين بالمدينة والأعيان والحكماء ولفيف من النشطاء المدنين والمواطنين.

وأشاد عضو المجلس البلدي سبها، بلحاج علي في كلمة بالمناسبة، بسكان حي الأشغال العامة بمنطقة الناصرية الذين كان لهم دور في حماية وتأمين مقر ومعدات وآليات شركة الأشغال العامة بالمدينة خلال السنوات الماضية، وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشهد الحفل إلقاء كلمات من قبل عدد من الحضور دعوا خلالها إلى تكاتف الجهود من أجل بناء المدينة وتسليم المقرات العامة إلى الجهات المختصة، موجهين شكرهم لسكان حي الأشغال العامة لما قدموه على مدار السنوات الماضية من حماية وتأمين لآليات ومعدات شركة الأشغال العامة.