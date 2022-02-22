جامعة سبها تنظم مؤتمرا حول واقع الجريمة في المجتمع

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

انطلقت بقاعة مركز اللغات في مدينة سبها، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول «واقع الجريمة في المجتمع الأسباب والحلول» الذي تنظمه جامعة سبها برعاية شركة ليبيا للتأمين ومنظمة «خطوة بخطوة لسيادة القانون» في المدينة تحت شعار«من أجل مجتمع آمن خال من الجريمة».

وقال رئيس جامعة سبها، الأستاذ الدكتور مسعود الرقيق لـ«بوابة الوسط» إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء والتعريف بمظاهر الجريمة والكشف عن إحصاءاتها وتشخيص الواقع المعاش، إضافة إلى الوقوف على أسباب الظاهرة وأبعادها وتحدبد العلاقة بين الجريمة والتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع.

وأضاف الرقيق أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى التعرف على معوقات إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية الرسمية لمواجهة الجريمة وكذلك تشجيع البحوث العلمية والاستفادة من توصياتها فى معالجة موضوع الجريمة.

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وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مبروك أبوسبيحة، أن المؤتمر سيركز على مناقشة الأسباب والحلول العملية لمواجهة الجربمة والحد منها من خلال أربعة محاور رئيسية هى: المحور الاجتماعي والثقافي والمحور النفسي والصحي والمحور القانوني والمؤسساتي إلى جانب المحور الاقتصادي والإعلامي.

وشهد اليوم الأول لفعاليات المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين حضورًا كبيرًا من قبل الأكاديميين والباحثين ورجال المؤسسات الأمنية والقضائية وعدد من النشطاء.

فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول للجريمة بجامعة سبها، الثلاثاء 22 فبراير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول للجريمة بجامعة سبها، الثلاثاء 22 فبراير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول للجريمة بجامعة سبها، الثلاثاء 22 فبراير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)